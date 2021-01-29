Трансфер Коваленка в Аталанту може затягнутись – італійський ЗМІ розкрив причину
Перехід Віктора Коваленка із Шахтаря в Аталанту продовжує обростати все новими подробицями.
Для переїзду 24-річного хавбека в Італію може знадобитись більше часу, ніж очікувалось раніше, повідомляє Tutto Mercato Web.
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За інформацією джерела, зустрічі, які були заплановані на ранок 30 січня, відмінено, адже Коваленко вирушив на збори із Шахтарем. Проте, між клубами панує повна довіра і "гірники" наразі очікують офіційних документів для оформлення переходу.
До слова, Коваленко нібито підпише контракт з Аталантою до 2025 року, а Шахтар отримає за гравця 1 млн євро. У поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.
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