Для переїзду 24-річного хавбека в Італію може знадобитись більше часу, ніж очікувалось раніше, повідомляє Tutto Mercato Web.

Шахтар отримає компенсацію за Коваленка – відома сума і дата трансферу футболіста в Аталанту

За інформацією джерела, зустрічі, які були заплановані на ранок 30 січня, відмінено, адже Коваленко вирушив на збори із Шахтарем. Проте, між клубами панує повна довіра і "гірники" наразі очікують офіційних документів для оформлення переходу.

До слова, Коваленко нібито підпише контракт з Аталантою до 2025 року, а Шахтар отримає за гравця 1 млн євро. У поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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