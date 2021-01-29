Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко близький до відходу з донецького клубу вже найближчими днями.

Аталанта знає, що може підписати українця влітку на правах вільного агента, але прагне здійснити перехід негайно.

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Як повідомляє Calcio Atalanta з посиланням на L’Eco di Bergamo, Коваленко невдовзі пройде медогляд та підпише контракт до літа 2025 року. Клуб уже має домовленість з агентами 24-річного футболіста – компанією Pro Star.

Зазначається, що наразі Аталанта намагається закрити угоду з Шахтарем. Очікується, що "гірники" отримають за свого вихованця один мільйон євро. Бергамаски планують оголосити про трансфер 1 лютого.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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