"В одному з останніх турів після матчу, у якому, скажімо так, були суперечливі суддівські рішення (але вони були і в той бік, і в інший), до суддів, які йшли до роздягальні, підійшов представник команди-господаря та сказав: "Друзі, ви там не сильно кваптесь. До вас ще підійдуть люди та поговорять з вами".

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Судді запитали: "Які люди?". "Представники державних інстанцій", – відповіли їм. Судді приходять у роздягальню, у них вимкнена гаряча вода, тобто помитися неможливо. І в роздягальні чи біля роздягальні з ними починають спілкуватися представники ТЦК з того міста, де вони грають. Кажуть: "Покажіть, будь ласка, свої документи, військові обов'язково, папери – що у вас є". Добре, що дехто з суддів, зокрема суддів VAR, викладач, тобто він не потрапляє під цей момент. Інспектор чи делегат матчу встав на їхній захист, мовляв, що ви робите?

З одного боку, прикольна креативна ідея. Хто погано відсудив – під Бахмут одразу. Довести суддю до такого стану, щоб він після матчу сказав: "Я там цю картку вліпив, можна я в ТРО піду?". Що відбувається, куди ми повертаємось? Це навіть не 90-ті роки, це якісь 30-ті роки минулого сторіччя.

Я свідомо не назвав клуб, який цим займається. Хоча в футбольному світі, я певен, про це знають майже всі. Якщо я назву клуб, то це буде шок-контент помножений на 2.

У мене прохання до представників клубів: ви хотіли збиратись 17 жовтня, подивитись футбольчик, матч збірної. Дуже вас прошу: запитайте президента цього клубу: "Ви в курсі того, що там роблять ваші підлеглі? Ви давали такі накази? Вони не занадто стараються, не переборщують? Що ви робите? Це нормально?" – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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