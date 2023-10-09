"Зустріч вийшла конструктивною. Ми написали листа щодо автомобілів VAR, отримали позитивну відповідь. Це одне з питань, яке ми підіймали. Ще багато питань опрацьовується в робочих групах. Тому я вважаю, що ця зустріч плідна. Результати будуть, і ми побачимо їх.

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Щодо введення детектора брехні – не лише я був ініціатором цього. Були ще керівники, які підтримали це й вважають це необхідним. Треба зрозуміти, що судді цим детектором будуть захищатися від розмов, коли їх звинувачують без усіляких на це причин. Вони теж люди, вони теж можуть помилятися. Однак, щоб у цьому нічого не можна було вгледіти, то нічого тут страшного немає. Два рази на рік проходити, прописати це в контрактах. І потім проблем не буде, і не буде ніхто дивитися на суддів з іншого боку.

Найважливіше, що ми повинні налагодити комунікацію між суддівством і клубами, бо ми зараз у такому стані, що не розуміємо, за якими правилами граємо. Треба, щоб судді нам пояснили. Це не претензія. Це факт, який сьогодні існує. Нам треба це шляхом комунікації вирішити", – цитує Караманіца УПЛ ТБ.

Нагадаємо, роботу арбітрів у поточному сезоні не критикував хіба що ледачий. Як наслідок, президенти Полісся і Вереса організували позачергову зустріч власників клубів елітного дивізіону, на якій було вирішено покласти край несправедливому суддівству.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ