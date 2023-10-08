1. З порога 70-х вас вітає Деттмар Крамер, культовий німецький тренер, який двічі брав із Баварією Кубок європейських чемпіонів. Щоправда, Лобановського він так і не перехитрив.

2. Форвард збірної Італії Луїджі Ріва приїхав на ЧС-1970 до Мексики і одразу начепив сомбреро.

3. Захисник Джон Холлінз і голкіпер Філ Паркс задоволено прикурюють сигари після перемоги свого Квінз Парк Рейнджерс.

4. Дер Классікер між Фейєнордом та Аяксом (2:1). Дік Шнайдер (№2), Віллем ван Ханегем, Віллі Брокамп. Спекотний жовтень 1974-го.

5. Нападник Жаїрзінью і головний тренер Маріо Загалло – чемпіони світу-1970.

6. Пет Райс – зірковий захисник Арсенала і збірної Північної Ірландії. Згодом був багаторічним помічником Арсена Венгера в рідному лондонському клубі.

7. Епатажний італійський режисер П'єр Паоло Пазоліні обожнював футбол. Його загадкове вбивство досі не розкрите...

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8. Молодий наставник МЮ Вілф Макгіннес і головна зірка команди Джордж Бест (1970 рік).

9. Прев'ю ЧС-1970 на сторінці британського видання. У центрі – капітан англійців Боббі Мур. Але кого ми бачимо праворуч? Це ж Мірча Луческу, лідер збірної Румунії! Обидві команди потрапили в одну групу і зіграли між собою в першому ж турі. Родоначальники засмутили Мірчу і Ко – 1:0.

10. У матчі Лідс – Ліверпуль пристрасті вийшли з-під контролю. Хавбек "павичів" Біллі Бремнер отримує по зубах, хоча й сам полюбляв добряче прикласти опонентів.

11. Екзотична збірна Гаїті на ЧС-1974. Єдиний у своїй історії Мундіаль острів'яни розпочали бадьоро – голом у ворота Італії, хоча зрештою поступилися 1:3. Потім були розгроми від Польщі (0:7) та Аргентини (1:4).

12. Гюнтер Нетцер – перший німецький футболіст в історії Реала, чемпіон світу та Європи зі збірною ФРН.

13. Трішки вишуканого стилю від лідерів атаки Барселони – Йохана Кройфа та Карлеса Решака (1975 рік).

14. Але хіба ж вони можуть зрівнятися з нападником київського Динамо Олегом Блохіним? Відповідь очевидна.

15. ЧС-1974. Бразилія – Шотландія – 0:0. Голкіпер Девід Гарві та хавбек Біллі Бремнер готуються до подачі кутового.

16. Енріко Альбертозі в мить короткого відпочинку зі сім'єю. У його насиченій кар'єрі було чотири видатні команди: Фіорентина, Кальярі, Мілан і, звісно ж, збірна Італії.

17. Попрощавшись із Манчестер Юнайтед у 1974-му, Джордж Бест остаточно пустився берега. Алкоголь, жінки, тривалі загули. Від гламурного хлопчика не залишилось і сліду.

18. Сіріль Реджіс – атлетичний бомбардир клубу Вест Бромвіч Альбіон з освітою електрика.

19. А це – Джонні Реп, форвард Аякса і збірної Нідерландів, який двічі виходив у фінал Кубка світу і двічі гірко плакав.

20. Суворі валлійські парубки – голкіпер Гері Спрейк, хавбек Тревор Хокей і оборонець Малкольм Пейдж – після нічиєї 1:1 зі збірною Англії у Лондоні. Матч у рамках відбору на ЧС зіграли 24 січня. Уявіть собі!

21. Боббі Мур: 16 років вірності та служінню кольорам Вест Хем Юнайтед.

22. Михайло Месхі – видатний форвард тбіліського Динамо 50-60-х, якого називали "Грузинським Гаррінчею".

23. Фанати збірної Шотландії на чемпіонаті світу-1978 в Аргентині. Рідна команда їх розчарувала – не зуміла пробитися у плей-офф.

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24. На фото – посередній захисник такого ж посереднього уругвайського клубу Монтевідео Вондерерс. Згодом доля віддасть йому всі борги, зробивши одним із найзнаменитіших тренерів Латинської Америки. Звати цього чолов'ягу Оскар Табарес.

25. Форварди Френк Вортінгтон (Лестер) і Малкольм Макдональд (Ньюкасл) грають в карти у таборі збірної Англії.

26. Рівеліно, атакувальний півзахисник Флуміненсе і збірної Бразилії, перед стартом сезону у 1976-му.

27. Олег Блохін і Давід Кіпіані, найвідоміший грузинський футболіст усіх часів, розкривають свої приховані таланти. Фото датоване 1977 роком.

28. Луїджі Ріва, найкращий бомбардир в історії Кальярі та збірної Італії, прогулюється осіннім парком.

29. Боб Хазель і Джордж Беррі – колоритні зірки Вулверхемптона наприкінці 70-х.

30. Іноді за Піма Дусбурга, видатного кіпера роттердамської Спарти і збірної Нідерландів, грали не лише його захисники та каркас воріт...

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