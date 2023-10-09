"В одном из последних туров после матча, в котором, скажем так, были противоречивые судейские решения (но они были и в ту сторону, и в другую), к судьям, которые шли в раздевалку, подошел представитель команды-хозяина и сказал: "Друзья, вы там не сильно торопитесь. К вам еще подойдут люди и поговорят с вами".

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Судьи спросили: "Какие люди?". "Представители государственных инстанций", – ответили им. Судьи приходят в раздевалку, у них отключена горячая вода, то есть помыться невозможно. И в раздевалке или возле раздевалки с ними начинают общаться представители ТЦК из того города, где они играют. Они говорят: "Покажите, пожалуйста, свои документы, военные обязательно, бумаги – что у вас есть". Хорошо, что кое кто из судей, в частности судей VAR, преподаватель, то есть он не попадает под этот момент. Инспектор или делегат матча встал на их защиту, мол, что вы делаете?

С одной стороны, прикольная креативная идея. Кто плохо отсудил – под Бахмут сразу. Довести судью до такого состояния, чтобы он после матча сказал: "Я там эту карточку влепил, можно я в ТРО пойду?". Что происходит, куда мы возвращаемся? Это даже не 90-е годы, это какие-то 30-е годы прошлого столетия.

Я сознательно не назвал клуб, который этим занимается. Хотя в футбольном мире, я уверен, об этом знают почти все. Если я назову клуб, то это будет шок-контент умноженный на 2.

У меня просьба к представителям клубов: вы хотели собираться 17 октября, посмотреть футбольчик, матч сборной. Очень вас прошу: спросите президента этого клуба: "Вы в курсе того, что там делают ваши подчиненные? Вы давали такие приказы? Они не слишком стараются, не перебарщивают? Что вы делаете? Это нормально?" – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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