Після фінального свистка зірка "джмелів" розлючено кинув свою футболку супернику, який просто хотів отримати сувенір на пам'ять.

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"Тоді я був вельми злий. У мене була неправильна реакція, коли я кинув футболку хлопцю, який її попросив. Мені шкода, перепрошую. Тоді я просто не міг керувати собою, бо був дуже злий", – цитує Холанда Football24.

Нагадаємо, у матчі проти Кельна (2:2) норвежець відзначився дублем, але цього вистачило лише для нічиєї.

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