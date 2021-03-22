Холанд попросив вибачення за свій напад люті після матчу з Кельном
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд визнав свою помилку у епізоді з оборонцем Кельна Хорхе Мере.
Після фінального свистка зірка "джмелів" розлючено кинув свою футболку супернику, який просто хотів отримати сувенір на пам'ять.
Холанд поставив жорсткий ультиматум Борусії Д – є великі шанси на літній перехід зірки у Реал
"Тоді я був вельми злий. У мене була неправильна реакція, коли я кинув футболку хлопцю, який її попросив. Мені шкода, перепрошую. Тоді я просто не міг керувати собою, бо був дуже злий", – цитує Холанда Football24.
Нагадаємо, у матчі проти Кельна (2:2) норвежець відзначився дублем, але цього вистачило лише для нічиєї.
Маліновський – зі щитом, Фонсека – на щиті, страшна Баварія, енний рекорд Мессі та флешбек для Шахтаря – огляд вікенду