Норвежець через свого агента Міно Райолу передав клубу жорсткий ультиматум, повідомляє AS.

Холанд роздратовано жбурнув футболку супернику – неоднозначний вчинок зірки Борусії Д

Холанд не збирається затримуватися у Борусії, якщо команда пролетить повз наступну Лігу чемпіонів. Під час переходу із Зальцбурга Райола та керівництво "джмелів" усно домовились, що форвард виступатиме на Сігнал Ідуна Парк щонайменше до літа 2022-го. Втім, нинішні результати зовсім не задовольняють супербомбардира. У разі невтішного підсумку кампанії Ерлінг цілком може вимагати трансферу, зокрема, йдеться про мадридський Реал.

Додамо, що за 8 турів до завершення Бундесліги дортмундці відстають від зони ЛЧ на 4 пункти. Не слід забувати, що команда Терзіча продовжує боротьбу у нинішньому розіграші головного єврокубка – на стадії 1/4 фіналу суперником стане Ман Сіті.

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