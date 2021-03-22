После финального свистка звезда "шмелей" яростно бросил свою футболку сопернику, который хотел получить сувенир на память.

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"Тогда я был весьма зол. У меня была неправильная реакция, когда я бросил футболку парню, который ее попросил. Мне жаль, простите. Тогда я просто не мог управлять собой, потому что был очень зол", – цитирует Холанда Football24.

Напомним, в матче против Кельна (2:2) норвежец отличился дублем, но этого хватило лишь для ничьей.

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