Холанд – про 175 мільйонів, які за нього пропонує Челсі: Сподіваюсь, це чутки
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд висловився щодо чуток навколо свого майбутнього. Норвежця, зокрема, сватають у Челсі.
"У мене залишилося три роки за контрактом. Мені подобається в Боруссії. Але, звичайно, Кубок Німеччини був важливий, це те, чого я бажаю.
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До вчорашнього дня я місяць не розмовляв з агентом. Ось вам відповідь. Я сподіваюся, що це просто чутки (інформація про те, що Челсі готовий заплатити 175 мільйонів євро за Ерлінга – Футбол 24), тому що це дуже великі гроші за одного гравця", – цитує Холанда журналіст Свен Вестершульц.
У минулому сезоні норвежець зіграв за Борусію 41 матч, відзначившись 41 голом і 12-ма результативними передачами.
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