"У мене залишилося три роки за контрактом. Мені подобається в Боруссії. Але, звичайно, Кубок Німеччини був важливий, це те, чого я бажаю.

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До вчорашнього дня я місяць не розмовляв з агентом. Ось вам відповідь. Я сподіваюся, що це просто чутки (інформація про те, що Челсі готовий заплатити 175 мільйонів євро за Ерлінга – Футбол 24), тому що це дуже великі гроші за одного гравця", – цитує Холанда журналіст Свен Вестершульц.

У минулому сезоні норвежець зіграв за Борусію 41 матч, відзначившись 41 голом і 12-ма результативними передачами.

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Erling #Haaland at #bvb camp over 175mio € transfer rumors and his future: „Before yesterday I haven't speak with my agent one month. So you have the answer. I hope it’s only rumors because it’s a lot of money for a person“ @SPORTBILD pic.twitter.com/66zSBYaibj — Sven Westerschulze (@westsven) July 27, 2021