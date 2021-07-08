Лондонці прагнуть змусити Борусію Дортмунд відпустити свого зіркового бомбардира. Все може вирішити неймовірна сума грошей.

"Пенсіонери" готують "джмелям" пропозицію щодо купівлі Ерлінга Холанда за 175 мільйонів євро (150 млн фунтів), інформує The Sun.

Реал буде боротися за Холанда або Лєвандовскі через рік – цього літа всі сили мадридців спрямовані на Мбаппе

Норвежець є головною ціллю Челсі на літо, а тому клуб готовий навіть побити трансферний рекорд АПЛ, який належить МЮ (придбання Погба за 105 млн євро у 2016-му). Окрім того, лондонці впевнені, що зможуть виконати захцянки Ерлінга щодо особистих умов контракту.

Представники клубу вже контактували з Райолою, агентом форварда, для обговорення нової пропозиції. Попередні спроби завершувались невдачами.

Зауважимо, Холанд також перебуває у сфері інтересів Манчестер Сіті та Реала, але саме "вершкові" нібито є пріоритетним варіантом для бомбардира. У минулому сезоні норвежець зіграв за Борусію 41 матч, відзначившись 41 голом і 12-ма результативними передачами.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21