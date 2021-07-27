Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд высказался относительно слухов вокруг своего будущего. Норвежца, в частности, сватают в Челси.

"У меня осталось три года по контракту. Мне нравится в Боруссии. Но, конечно, Кубок Германии был важен, это то, чего я хочу.

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До вчерашнего дня я месяц не разговаривал с агентом. Вот вам ответ. Я надеюсь, что это просто слухи (информация о том, что Челси готов заплатить 175 млн евро за Эрлинга – Футбол 24), потому что это очень большие деньги за одного игрока", – цитирует Холанда журналист Свен Вестершульц.

В прошлом сезоне норвежец сыграл за Боруссию 41 матч, отметившись 41 голом и 12-ю результативными передачами.

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Erling #Haaland at #bvb camp over 175mio € transfer rumors and his future: „Before yesterday I haven't speak with my agent one month. So you have the answer. I hope it’s only rumors because it’s a lot of money for a person“ @SPORTBILD pic.twitter.com/66zSBYaibj — Sven Westerschulze (@westsven) July 27, 2021