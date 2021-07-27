Холанд – о 175 миллионах, которые за него предлагает Челси: Надеюсь, это слухи
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд высказался относительно слухов вокруг своего будущего. Норвежца, в частности, сватают в Челси.
"У меня осталось три года по контракту. Мне нравится в Боруссии. Но, конечно, Кубок Германии был важен, это то, чего я хочу.
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До вчерашнего дня я месяц не разговаривал с агентом. Вот вам ответ. Я надеюсь, что это просто слухи (информация о том, что Челси готов заплатить 175 млн евро за Эрлинга – Футбол 24), потому что это очень большие деньги за одного игрока", – цитирует Холанда журналист Свен Вестершульц.
В прошлом сезоне норвежец сыграл за Боруссию 41 матч, отметившись 41 голом и 12-ю результативными передачами.
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