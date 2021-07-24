Холанд підписав футболку юному фанату просто під час матчу – курйозні кадри
Норвезька зірка "джмелів" Ерлінг Холанд продемонстрував свої найкращі людські якості.
Контрольний матч між Борусією Дортмунд та Атлетіком несподівано був призупинений на кілька секунд перед свистком на перерву.
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"Леви" мали подавати кутовий, але на полі з'явився хлопчик. Він підбіг до Ерлінга Холанда та попросив у нього автограф. Норвезький форвард не зміг відмовити юному фанату та розписався на його футболці. Після цього задоволена дитина покинула поле, а трибуни аплодували Ерлінгу.
До слова, Борусія Д офіційно новий сезон розпочне матчем за Суперкубок Німеччини проти Баварії 17 серпня. Атлетік, своєю чергою, на день раніше зіграє з Ельче у першому турі Ла Ліги.
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