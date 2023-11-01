Кубок Іспанії, 1-й раунд

Буньйоль – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Фернандес, 67

Кінтанар – Севілья – 0:3

Голи: Мір, 22, Ен-Несірі, 40, Педроса, 90+2

Тардієнта – Хетафе – 0:12

Голи: Патрік, 7, Грінвуд, 15, 54, Лосано, 30, Мартін, 33, Родрігес, 35, 56, Дуарте, 68, Латаса, 73, Майораль, 78, 85

Останні чотири сезони Хетафе вилітав із Кубка Іспанії на ранніх стадіях, програючи командам із нижчих дивізіонів. Починаючи з сезону 2019/20, команда з передмістя Мадрида поступилася дорогою Бадалоні, Кордові, Атлетіко Балеарес і Леванте. Тож зараз головний тренер Хетафе Хосе Бордалас не хотів сюрпризів. У матчі проти аматорської Тардієнти він випустив на поле основний склад, що й відобразилося на результаті зустрічі – Хетафе розірвав свого суперника з рахунком 12:0.

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При цьому воротар господарів Дієго Пардо став найкращим гравцем у складі Тардієнти – він відзначився кількома серйозними сейвами. А ось форвард Хетафе Антоні Лосано записав на свій рахунок не тільки гол, а й чотири гольові передачі.

У паралельній зустрічі Реал Сосьєдад намучився з Буньйолем, проте в середині другого тайму Карлос Фернандес все ж пробив стіну скромного суперника. А ось переможець Ліги Європи Севілья без проблем здолала на виїзді Кінтанар із рахунком 3:0 – головному тренеру Дієго Алонсо було достатньо задіяти для цього напіврезервний склад.

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