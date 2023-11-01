У матчі Кубка Іспанії одна з команд відмовилася грати першу хвилину – це був протест
Гравці Арандіни відмовилися грати першу хвилину матчу з Мурсією в рамках Кубка Іспанії.
Футболісти Арандіни влаштували протест проти клубного керівництва через борги по зарплаті. Як інформує Асоціація іспанських футболістів, боси клубу заборгували гравцям зарплату за 2,5 місяця, а також бонуси. Окрім цього гравці стверджують, що використали спортивне обладнання, яке клуб відмовляється замінювати.
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Через це Арандіна відмовилася грати в першу хвилину матчу першого раунду Кубка Іспанії з Мурсією. Суперник вчинив благородно і утримував весь цей час м'яч на своїй половині поля.
Гравці господарів сподіваються, що розголос цієї інформації допоможе вирішити проблемну ситуацію.
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