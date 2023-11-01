Кубок Испании, 1-й раунд

Буньоль – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Фернандес, 67

Кинтанар – Севилья – 0:3

Голы: Мир, 22, Эн-Несири, 40, Педроса, 90+2

Тардиента – Хетафе – 0:12

Голы: Патрик, 7, Гринвуд, 15, 54 Лосано, 30, Мартин, 33, Родригес, 35, 56, Дуарте, 68, Латаса, 73, Майораль, 78, 85

Последние четыре сезона Хетафе вылетал из Кубка Испании на ранних стадиях, проигрывая командам из низших дивизионов. Начиная с сезона 2019/20, команда из пригорода Мадрида уступила дорогу Бадалоне, Кордове, Атлетико Балеарес и Леванте. Поэтому сейчас главный тренер Хетафе Хосе Бордалас не хотел сюрпризов. В матче против любительской Тардиенты он выпустил на поле основной состав, что и отобразилось на результате встречи – Хетафе разорвал своего соперника со счётом 12:0.

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При этом вратарь хозяев Диего Пардо стал лучшим игроком в составе Тардиенты – он отличился несколькими серьёзными сэйвами. А вот форвард Хетафе Антони Лосано записал на свой счёт не только гол, но и четыре голевые передачи.

В параллельной встрече Реал Сосьедад намучился с Буньолем, но в середине второго тайма Карлос Фернандес всё же пробил стену скромного соперника. А вот победитель Лиги Европы Севилья без проблем одолела на выезде Кинтанар со счётом 3:0 – главному тренеру Диего Алонсо было достаточно задействовать полурезервный состав.

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