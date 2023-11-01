Кубок Іспанії 2023/24, 1/64 фіналу

Сан-Роке – Жирона – 1:2

Голи: Міззіан, 51 – Валері Фернандес, 48, Савіо, 90+8

Якщо Віктор Циганков потрапив у стартовий склад вперше з 30 вересня, то Артем Довбик отримав перепочинок, почавши в запасі. Матч Сан-Роке – Жирона стартував о 13:00. Важкий газон, на якому далекому не всюди проглядається трава. Загрозливо послизнувся Циганков на рівному місці уже на 2 хвилині, але обійшлося. Серхіо Гарсія промчав повз екс-динамівця, не змогли зупинити цей рейд лівим краєм і ще двоє гостей. Подача завершилася спробою удару на межі воротарського і кутовим.

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Той же лівий вінгбек клубу з четвертого іспанського дивізіону завдав першого удару. Після розіграшу корнера на 4 хвилині Гарсія бахнув дуже потужно, але не надто влучно. Невдала спроба нашої вісімки загострити прострілом з правого флангу – господарі все контролюють. Вся гра Жирони через правий край. Циганков розізлився, коли суддя свиснув фол в атаці, хоча першим валив суперника саме захисник. Уже в наступній атаці Віктор майже став автором передасисту. Потягнув на себе у напівфланзі, віддав у ширину праворуч – Арнау Мартінесу, після прострілу якого Порту ледь не переправив снаряд під ліву стійку.

Курйозний асист Довбика вирішує все: відео голів і огляд матчу Сан-Роке – Жирона – 1:2

Тепер уже 2 поспіль удари від екс-динамівця. Перший на 24-й заблокували, другий через 3 хвилини був значно небезпечнішим. Порту класно покотив за спини оборонцям, але Циганков послизнувся і змазав останній хід з вигідної позиції. Стандарти Сан-Роке – доволі гострі та неприємні для одного з лідерів Ла Ліги. Після подачі з лівого флангу і відскоку Карлос Бекен дав вище з межі воротарського. А ось кутовий на 39 хвилині дивом не привів до першого взяття воріт. Усе той же центральний захисник Бекен розстрілював 22-річного резервного кіпера Жирона – Фуідіас з величезними труднощами перевів у стійку. Облога кутовими тривала кілька хвилин, відзахищалися гості вже впевненіше.

Сан-Роке попереду створив не менше гостроти, хоча й володів м'ячем лише 33% часу – 5:3 за ударами, 1:0 за влучаннями у площину воріт. За очікуваними голами практично паритет: 0,19 на 0,21. Непростий перший тайм для Циганкова. Створив момент на 0,06 xA, змарнував нагоди, оцінені в 0,07 xG. На 29 дотиках виконав 15 точних передач при 2 невдалих. Тричі торкався м'яча в чужому штрафному, віддав 1 пас у фінальну третину та лише раз у 5 спробах знайшов партнера прострілом з флангу. В обороні відпрацював доволі якісно: обидві спроби відбору виявилися вдалими, двічі відновлював контроль м'яча, 4 оборонні дії. А ось із боротьбою не склалося: 2 єдинборства виграв, аж 4 програв, що дає тільки 33% успішності.

У перерві бразильський вінгер Савіо замінив малійського опорника Кебе. Відповідно Циганков перейшов на позицію трохи ближче до центру. І саме Савіо розігнав першу гольову атаку правим краєм. Арнау Мартінес прострілив на ліву стійку, яку замкнув Валері Фернандес. Щастя тривало недовго. Циганков дозволив розігнатися суперникам на лівому фланзі, а Серхіо Гарсія таки знайшов свій асист – марокканець Міззіан блискуче розібрався перед воротарським. Вихованець Бетіса підтвердив реноме найрезультативнішого гравця Сан-Роке.

Поганий відскок від Циганкова, утім, не призвів до втрати. Українець відкотив під дальній удар, дуже невлучна спроба Хуанпе. Коуто замінив Гутьєреса, а Циганков тепер уже на лівому фланзі оперує. Серія кутових тепер уже від Жирони. Циганков – у головних ролях. Спершу стягнув до себе захисників і відкотив Порту, якого заблокували. Потім сам пробив у стіну оборонців здалеку. Врешті, українець розкішним черпачком вивів Стуані сам на сам з голкіпером, але досвідчений уругваєць момент запоров.

Довбик замінив Циганкова на 75 хвилині. Іван Мартін також вийшов замість Порту. Міззіан на 84-й ледь не оформив дубль, потужним ударом розстрілюючи голкіпера метрів з 10. Перший удар трапився Довбика на 90+1. Після прострілу з правого флангу Артем пробивав з розвороту, але досить довго підлаштовувався, тож захисник без проблем заблокував. На останніх секундах уже 8 компенсованої хвилини Довбик прийняв пас у центрі поля, довго розвертався, і його фактично пограбував свій жєе одноклубник Савіо, який розібрався з усіма самотужки та поцілив у правий нижній кут. Жирона завдяки джокерам вириває путівку в 1/32 фіналу.

Курйозний факт: за 23 хвилини на полі Довбик (6,9 від FotMob, 6,8 – SofaScore) не віддав жодного точного пасу при 2 спробах і 4 контактах з м'ячем, 1 з яких трапився у штрафному. Однак при цьому оформив асист. Змарнував момент, оцінений у 0,08 xG. Також забрався в офсайд. Циганков завершив з кращими оцінками від згаданих статистичних порталів: 7,4 і 7,1. Віктор міг тричі забивати сам (на 0,09 xG) і створив стільки ж гольових нагод партнерам (0,18 xA). Відразу 9 разів прострілював у молоко, а знайшов адресата тільки в одному випадку. В іншій пасовій роботі показав солідний показник точності (91%).

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