Барселона здобула важку перемогу над Хетафе

Барселона завдяки голам Лео Мессі та Луїса Суареса змогла втримати переможний результат у матчі 18-го туру іспанської Прімери проти Хетафе.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Хетафе – Барселона – 1:2

Голи: Мата, 43 – Мессі, 20, Суарес, 39

Матч розпочався не дуже активно, але команди досить швидко розкочегарились. У складі господарів виділялася пара форвардів Мата-Анхель: так, перший вже на 6-й хвилині пробив вище воріт, а на 9-й забив з кількох метрів після подачі з флангу – гол скасували через фол проти Ленгле, хоча там контакт якщо й був, то мінімальний. Анхель скаже своє слово дещо пізніше, а після незарахованого голу грою почав правити Лео Мессі.

На 20-й хвилині саме він вивів Барсу уперед, відгукнувшись на високу передачу в штрафний, на ривку протиснувшись між двох центрбеків та обійшовши голкіпера Соріа – залишалося лише забити у порожні ворота, що аргентинець і зробив. У наступній атаці Лео міг оформити асист, однак Дембеле після його розрізного пасу не зміг пробити воротаря з гострого кута. На 26-й капітан Барси створив ще один момент: на дриблінгу він протягнув м'яч у штрафний та віддав на Жорді, той прострілив у спини на Піке, а Жерар у дотик пробив метрів з 10-ти – Соріа врятував Хетафе! Крім Лео, красивим ударом з дистанції міг забити Луїс Суарес, однак м'яч пройшов поруч зі штангою. Зрештою, тиск Барси оформився у другий гол: Мессі виконав подачу зі штрафного, відскок з неї підхопив Суарес, після чого пішов потужний постріл у дотик – 0:2!

Хетафе прокинувся та міг забити на 42-й хвилині, коли м'яч рикошетом від Артура влетів у штангу Барселони. Після цього господарі провели ще один момент – це Анхель з меж карного майданчика пробив вище! Барса натяків не зрозуміла і пропустила під завісу тайму: Анхель прийняв передачу з глибини на правий край штрафного та скинув її на Хайме Мату, а той з кількох метрів розстріляв ворота – 1:2!

Перша половина другого тайму несподівано пройшла за фантастичного тиску Хетафе. Вже на 49-й хвилині Анхель вискочив під гострим кутом на голкіпера та пробив поруч із дальньою штангою, а на 59-й Маті не вистачило кількох сантиметрів до замикання на ній же. Через хвилину в гру вступив Тер Штеген, парирувавши потужний удар Кабрери головою, але на 67-й після виходу Мати віч-на-віч безсильним був і він – Хайме з меж штрафного не влучив у порожні ворота! У Барси за цей час був лише один посередній постріл Мессі та невдалий штрафний з 20-ти метрів.

В останні 15 хвилин ініціатива поступово стала повертатися до Барселони. На 75-й Мессі міг закрити гру, отримавши передачу від Дембеле та вирвавшись сам-на-сам із Соріа – голкіпер Хетафе витягнув його удар низом! На 83-й Лео шикарно пробив з лінії напівкола перед штрафним, але і тут голкіпер врятував мадридський колектив. Каталонський геній не зміг забити і зі стандарту – метрів з 30-ти він запустив м'яч занадто високо. Хетафе вже не мав сил дотиснути каталонців, тож фінальний свисток зафіксував непросту перемогу гостей.

Таким чином, Барселона набрала 40 очок та відірвалася від другого місця вже на п'ять залікових балів. Хетафе з 25 пунктами залишився на сьомій сходинці в турнірній таблиці.