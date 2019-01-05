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Мессі та Суарес відвідали дитячу лікарню – юний фанат каталонців не стримав сліз

18:15 387 Читать на русском
Мессі та Суарес відвідали дитячу лікарню – юний фанат каталонців не стримав сліз
Ліонель Мессі і Луїс Суарес / фото із соцмереж

Лідери іспанської Барселони Ліонель Мессі і Луїс Суарес відвідали дитячу лікарню столиці Каталонії

Такі зустрічі вже стали традиційними для "синьо-гранатових". Щороку напередодні католицького Водохреща, яке відзначається 6 січня, гравці приходять в гості до дітей і дарують їм подарунки.

Мессі забив елегантний гол на тренуванні Барселони

Ніяких інтерв'ю під час таких акцій не передбачено. Самі футболісти пояснюють це тим, що для них в цей момент важливіше спілкуватися з юними уболівальниками.

Один із юних прихильників каталонських зірок навіть не зумів стримати сліз, настільки був зворушеним зустріччю зі своїми кумирами.

Теги
Іспанія Відеоновини Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес
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