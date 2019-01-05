Мессі та Суарес відвідали дитячу лікарню – юний фанат каталонців не стримав сліз

Лідери іспанської Барселони Ліонель Мессі і Луїс Суарес відвідали дитячу лікарню столиці Каталонії

Такі зустрічі вже стали традиційними для "синьо-гранатових". Щороку напередодні католицького Водохреща, яке відзначається 6 січня, гравці приходять в гості до дітей і дарують їм подарунки.

Мессі забив елегантний гол на тренуванні Барселони

Ніяких інтерв'ю під час таких акцій не передбачено. Самі футболісти пояснюють це тим, що для них в цей момент важливіше спілкуватися з юними уболівальниками.

Один із юних прихильників каталонських зірок навіть не зумів стримати сліз, настільки був зворушеним зустріччю зі своїми кумирами.