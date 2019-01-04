Хаві, Венгер та Анрі потрапили до списку кандидатів на пост головного тренера Барселони

Головний тренер каталонського клубу Ернесто Вальверде може покинути свій пост по завершенню сезону.

За інформацією Marca, "блаугранас" розглядають можливість зміни наставника влітку. У Барселони навіть є шорт-лист кандидатів на тренерський місток команди.

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У шорт-листі опинилися Хаві, Тьєррі Анрі, Хорді Кройф, Рональд Куман, Франк де Бур, Арсен Венгер, Лоран Блан та керманич Бетіса Кіке Сетьєн, який є пріоритетним варіантом для керівництва каталонського клубу.

Нагадаємо, Вальверде очолив Барселону в 2017 році. Біля керма команди Ернесто виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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