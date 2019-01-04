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Хаві, Венгер та Анрі потрапили до списку кандидатів на пост головного тренера Барселони

08:47 584 Читать на русском
Хаві, Венгер та Анрі потрапили до списку кандидатів на пост головного тренера Барселони
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер каталонського клубу Ернесто Вальверде може покинути свій пост по завершенню сезону.

За інформацією Marca, "блаугранас" розглядають можливість зміни наставника влітку. У Барселони навіть є шорт-лист кандидатів на тренерський місток команди.

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У шорт-листі опинилися Хаві, Тьєррі Анрі, Хорді Кройф, Рональд Куман, Франк де Бур, Арсен Венгер, Лоран Блан та керманич Бетіса Кіке Сетьєн, який є пріоритетним варіантом для керівництва каталонського клубу.

Нагадаємо, Вальверде очолив Барселону в 2017 році. Біля керма команди Ернесто виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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