Хетафе – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона на виїзді обіграв Хетафе в 18 турі Прімери. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу Хетафе – Барселона.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Хетафе – Барселона – 1:2

Голи: Мата, 43 – Мессі, 20, Суарес, 39

Голи Мессі та Суареса забезпечили Барселоні комфортну перевагу у 2 м'ячі. Однак ще до перерви Мата зумів скоротити відставання в рахунку. В другому таймі, попри значну кількість моментів, команди відзначитись не змогли.

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Після цього матчу Барселона продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, набравши 40 очок. Хетафе, який посідає 7 місце, 25 залікових пунктів.