Хетафе – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 01:37 1182
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Хетафе – Барселона: прикра поразка господарів, суперечливий день Мессі та шикарна гра голкіперів
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Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачкаУкраїна — 6 січ 4189
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Фонсека зізнався, що міг покинути Шахтар у грудні заради клубу АПЛ – португалець мав й інші пропозиціїУкраїна — 6 січ 1567
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Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Кубка Англії – ювілейний поєдинок українця в сезоніАнглія — 6 січ 1173
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Динамо досі стежить за гравцем ЦСКА Десподовим – кияни проявляли інтерес до болгарина ще рік томуУкраїна — 6 січ 1547
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