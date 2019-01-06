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Ювентус націлився на Альбу – футболіст не може домовитися з Барселоною

12:36 142 Читать на русском
Ювентус націлився на Альбу – футболіст не може домовитися з Барселоною
Жорді Альба / Фото: соцмережі

Туринський Ювентус може підписати захисника Барселони Жорді Альбу.

Лівий захисник Барселони Жорді Альба може продовжити кар'єру в Барселоні, повідомляє Tuttosport.

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29-річний захисник веде переговори з "блаугранас" щодо нового контракту, але не може домовитись з клубом. Альба вимагає контракт на 3 роки плюс підвищення платні. Боси каталонців збиралися зробити скромнішу пропозицію.

Контракт гравця діє до 2020 року, сума відступних – 150 мільйонів євро. Але якщо угоду не продовжать, то цього літа Ювентусу буде простіше домовиться з Барселоною, оскільки в 2020 році Альба може піти безкоштовно.

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Теги
Трансфери Барселона Барселона Іспанія Трансфери Ювентуса Жорді Альба Жорді Альба Ювентус Ювентус
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