Екс-гравець Динамо Антунеш став найкращим футболістом Хетафе у грудні

Захисник Хетафе Віторіну Антунеш став найкращим футболістом іспанської команди у грудні.

Колишній оборонець Динамо у грудні забив гол та віддав одну гольову передачу за Хетафе, через що був визнаний найкращим гравцем команди у останньому місяці року.

Антунеш забив за Хетафе вперше після відходу з Динамо

У цьому сезоні на рахунку лівого захисника 15 матчів за Хетафе у чемпіонаті Іспанії, у яких він забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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Нагадаємо, Антунеш захищав кольори київського Динамо з лютого 2015-го року по липень 2017-го, після чого перейшов у Хетафе на правах оренди, а згодом став повноцінним гравцем іспанської команди.