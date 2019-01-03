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Екс-гравець Динамо Антунеш став найкращим футболістом Хетафе у грудні

19:31 83 Читать на русском
Екс-гравець Динамо Антунеш став найкращим футболістом Хетафе у грудні
Віторіну Антунеш / Соцмережі

Захисник Хетафе Віторіну Антунеш став найкращим футболістом іспанської команди у грудні.

Колишній оборонець Динамо у грудні забив гол та віддав одну гольову передачу за Хетафе, через що був визнаний найкращим гравцем команди у останньому місяці року.

Антунеш забив за Хетафе вперше після відходу з Динамо

У цьому сезоні на рахунку лівого захисника 15 матчів за Хетафе у чемпіонаті Іспанії, у яких він забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Екс-хавбек Динамо Дуду потрапив на обкладинку журналу "Forbes" у Бразилії

Нагадаємо, Антунеш захищав кольори київського Динамо з лютого 2015-го року по липень 2017-го, після чого перейшов у Хетафе на правах оренди, а згодом став повноцінним гравцем іспанської команди.

Теги
Хетафе Хетафе Іспанія Віторіну Антунеш Віторіну Антунеш Динамо Динамо
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