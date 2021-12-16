Хаві заблокував повернення Алексіса Санчеса в Барселону, віддавши перевагу зірці з Манчестера
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес налаштований серйозно втручатися у трансферну політику клубу.
Напередодні з'явилася інформація, що каталонці домовилися про перехід з Інтера Алексіса Санчеса, але Хаві заблокував цю операцію, повідомляє Marca.
Хаві блокує трансфер Погба – тренеру Барселони не потрібен чемпіон світу з астрономічною зарплатнею
За інформацією джерела, головний тренер каталонського клубу замість 32-річного чилійця хоче підписати форварда Манчестер Сіті Феррана Торреса або нападника Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані.
Додамо, що у нинішньому сезоні Санчес забив два м'ячі і віддав три результативні передачі в 14 матчах за Інтер.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій