Хаві блокує трансфер Погба – тренеру Барселони не потрібен чемпіон світу з астрономічною зарплатнею
Хаві Ернандес не збирається витрачати скромний бюджет Барселони на гламурних зірок.
Хавбек МЮ Поль Погба не вписується в плани керманича "блаугранас", повідомляє Diario Sport.
Хаві – про можливість трансферу Холанда в Барселону: "Всі знають, що нам потрібне підсилення"
Агент француза, Міно Райола, вже провів зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Влітку Погба стає вільним агентом, але навіть такий статус не надихає Хаві. Головний тренер Барселони вважає півзахист не найгіршою ланкою у складі і воліє витратити гроші на більш кризові позиції. Крім того, особисті запити Погба і Райоли будуть далеко не скромними – в Манчестер Юнайтед чемпіон світу отримує 290 тисяч фунтів на тиждень.
До слова, в поточному сезоні Погба провів 13 матчів за "червоних дияволів" та відзначився сімома асистами.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій