Хавбек МЮ Поль Погба не вписується в плани керманича "блаугранас", повідомляє Diario Sport.

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Агент француза, Міно Райола, вже провів зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Влітку Погба стає вільним агентом, але навіть такий статус не надихає Хаві. Головний тренер Барселони вважає півзахист не найгіршою ланкою у складі і воліє витратити гроші на більш кризові позиції. Крім того, особисті запити Погба і Райоли будуть далеко не скромними – в Манчестер Юнайтед чемпіон світу отримує 290 тисяч фунтів на тиждень.

До слова, в поточному сезоні Погба провів 13 матчів за "червоних дияволів" та відзначився сімома асистами.

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