Накануне появилась информация о том, что каталонцы договорились о переходе из Интера Алексиса Санчеса, но Хави заблокировал эту операцию, сообщает Marca.

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По информации источника, главный тренер каталонского клуба вместо 32-летнего чилийца хочет подписать форварда Манчестер Сити Феррана Торреса или нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани.

Добавим, что в нынешнем сезоне Санчес забил два мяча и отдал три результативных передачи в 14 матчах за Интер.

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