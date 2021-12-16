Хави заблокировал возвращение Алексиса Санчеса в Барселону, отдав предпочтение звезде из Манчестера
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес настроен серьезно вмешиваться в трансферную политику клуба.
Накануне появилась информация о том, что каталонцы договорились о переходе из Интера Алексиса Санчеса, но Хави заблокировал эту операцию, сообщает Marca.
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По информации источника, главный тренер каталонского клуба вместо 32-летнего чилийца хочет подписать форварда Манчестер Сити Феррана Торреса или нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани.
Добавим, что в нынешнем сезоне Санчес забил два мяча и отдал три результативных передачи в 14 матчах за Интер.
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