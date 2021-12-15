Нападник Інтера Алексіс Санчес може знову пограти у складі Барселони, яка готова натомість відправити свого нападника до "нерадзуррі".

Барселона має намір позбутись Люка де Йонга та розмірковує над варіантом обміну нідерландця на Алексіса Санчеса, інформує Sport.es.

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Севілья, яка володіє правами на Люка де Йонга, не проти того, аби клуби здійснили обмін. Втім, для цього потрібно, аби Хаві погодився на перехід чилійця, який виступав за Барселону з 2011 по 2014 роки. Зазначається, що Санчес може перейти в Барселону на правах оренди.

До слова, Алексіс провів 14 матчів за Інтер у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

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