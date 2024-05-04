Німеччина, Бундесліга, 32-й тур

Штутгарт – Баварія – 3:1

Голи: Стергіу, 29, Чон, 83, Вамангітука, 90+3 – Кейн, 37 (п.)

Борусія Д – Аугсбург – 5:1

Голи: Мукоко, 4, 30, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32

Вердер – Борусія М – 2:2

Голи: Вольтемаде, 45+1, 65 – Хак, 8, Нойхаус, 90+1 (п.)

Вольфсбург – Дармштадт – 3:0

Голи: Віммер, 8, Вінд, 10, Черни, 90+3

Кельн – Фрайбург – початок матчу о 19:30

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У центральному матчі дня Штутгарт приймав Баварію. Шваби попри осічку в останніх двох матчах зберігали шанси на другу сходинку, тому дуель з мюнхенцями в цьому плані була вирішальною. У першому таймі команди обмінялись голами – на влучний постріл Стергіу ударом з пенальті відповів Кейн. Шальки терезів були на боці господарів, що, зрештою, дало результат: наприкінці зустрічі Чон вивів команду вперед, а вже у доданий час Вамангітука поставив масну крапку. Баварія залишилась другою, але тепер випереджає Штутгарт лише на 2 очки.

Дортмундська Борусія вдома познущалась над Аугсбургом. Підопічні Едіна Терзіча провели ударну репетицію з підвищеною відповідальністю перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ, забиваючи м'ячі на будь-який смак. П'ять голів "джмелів" були розбавлені лише одним влучним пострілом Аугсбурга, який, в результаті, втратив шанс піднятись у зону єврокубків.

Вердер на своєму полі не втримав перемогу над Борусією М. Цікаво, що "жеребці" зуміли врятувати нічию вже у доданий час завдяки пенальті. Менхенгладбахці поки залишаються у зоні ризику – за певного збігу обставин вони можуть потрапити у зону плей-офф.

Дармштадт, який вже втратив будь-які шанси на збереження прописки, знову програв. Цього разу його катом став Вольфсбург. "Вовки" відвантажили у ворота найгіршої команди Бундесліги три сухих голи і в останніх двох іграх сезону можуть просто пограти у своє задоволення.

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