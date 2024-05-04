Жирона приймає Барселону в рамках 34-го туру Ла Ліги сезону 2023/24. Дивіться стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри у цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Барселона відбудеться 4 травня, стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ла Ліги на території України. Матч прокоментують Сергій Лук'яненко та Олександр Новак.

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Відзначимо, що з перших хвилин на полі з'являться обидва українці, які виступають за Жирону. Для Артема Довбика в цьому немає нічого дивного, а от Віктор Циганков опинився в основі вперше з кінця березня (хавбек пропустив два матчі через травму).

Цей поєдинок може мати важливе значення для боротьби за друге місце. Наразі там перебуває Барселона, але Жирона відстає лише на два пункти. До речі, у першому колі перемогу здобули підопічні Мічела, які обіграли команду Хаві з рахунком 4:2.

Жирона – Барселона: стартові склади на матч Ла Ліги: