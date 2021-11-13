Головний тренер Барселони Хаві Ернадес вважає, що його команді потрібно більше досвідчених гравців.

Підписання 38-річного Дані Алвеса, який виступатиме за Барсу щонайменше до кінця поточного сезону, можливо, не єдиний трансфер Хаві з каталонським минулим. Новий наставник "блаугранас" збирається повернути ще й Тьяго Алькантару, пише AS з посиланням на Sky Sports. Цю ж інформацію вже підтвердили у профільному Liverpool Echo.

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Хаві хотів би якісну альтернативу Бускетсу, який має проблеми у матчах з командами, що високо пресингують. Крім цього, каталонцям потрібен ще один досвідчений гравець з ДНК Барси, який підходив би під позиційний футбол і був гарним прикладом для молодих – Гаві, Ніко або Педрі. Зазначається, що Хаві завжди відзначав професіоналізм старшого сина Мазінью.

Однак, попри слабкі позиції Тьяго у Ліверпулі мерсисайдський клуб так просто не відпустить свого хавбека. На Енфілді обіцяють складні перемовини, а оренда – майже виключена. Враховуючи делікатне фінансове становище Барси, зимовий трансфер Алькантари видається місією неможливою. Хоча сам футболіст, звісно ж, рветься додому.

Нагадаємо, що Тьяго пішов з Барси у 2013-му, провівши понад 70 матчів за першу команду. Тоді він не зумів закріпитися на Камп Ноу, програвши конкуренцію Сеску, Хаві та Іньєсті.

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