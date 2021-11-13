Нападник Зальцбурга Карім Адейємі став бажаною ціллю для багатьох топ-клубів.

Хаві хоче, щоб Барселона також втрутилась у боротьбу за 19-річного німця, інформує журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Агент гравця вже контактував з керівництвом "блаугранас". Втім, каталонцям слід готуватися до жорсткої конкуренції. Раніше Адейємі пов'язували з ПСЖ та дортмундською Борусією, яка бачить у нападнику заміну Ерлінгу Холанду.

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Додамо, що перлина Зальцбурга здійснив справжній фурор у груповому етапі ЛЧ – 3 голи та один асист у 4 матчах. Transfermarkt оцінює німця у 20 млн євро.

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