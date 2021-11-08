Хаві Ернандес береться до виконання обов'язків головного тренера Барселони. Висвітлюємо історичний для "кулес" день.

Починаючи з 14:00 "Футбол 24" проведе текстовий онлайн з Камп Ноу в цій новині. Тут же з'явиться посилання на відеотрансляцію презентації.

Хаві збирається розформувати медичний штаб Барси. Жахлива епідемія травм не залишає іншого виходу. Він хотів би повернути легендарного Рікарда Пруну (на фото нижче), який лікував каталонських зірок з 2007-го по 2020-й. Зараз випускник барселонського університету працює у Аль-Шарджа.

Жоан Лапорта начебто пообіцяв Хаві трьох новачків у зимове трансферне вікно. Зокрема, іспанська преса вже рапортує про контакти "блаугранас" з Седріком Бакамбу – екс-форвардом Вільяреала, у якого взимку завершується контракт з китайським Бейцзін Гоань. Крім цього, команду очікує кадрова чистка. Першою жертвою революції Хаві ризикує стати нідерландський нападник Люк де Йонг, пише Sport.es.

На презентацію нового тренера було продано 25 тисяч квитків. Резонанс – шалений. Для прикладу, останній домашній Барси проти Алавеса відвідали лише 37 тис. осіб. Нагадаємо, що контракт Хаві розрахований до червня 2024-го. Відразу після прильоту з Катару 41-річний наставник відвідав матч дубля каталонців, який розбив молодіжку Севільї (4:0).

Разом з Хаві у Барсі працюватимуть семеро його помічників з Аль-Садда. Усі – іспанці: два асистетни, Оскар Ернандес (рідний брат Хаві) та Серхіо Алегре, тренер з фізпідготовки Іван Торрес, аналітики Давід Пратс, Тоні Лобо і Серхіо Гарсія, а також фізіотерапевт Карлос Ногейра. Президенту Лапорті довелося викупити контракти цих фахівців.

Хаві повернувся додому. Мабуть найкращий півзахисник в історії каталонського клубу має непросту місію – вилікувати команду, що втратила упізнаваний стиль і Мессі. "Ера Хаві", як пише Diario SPORT, розпочинається сьогодні, 8 листопада. Щоправда, уродженцю каталонської Терраси майже два тижні доведеться працювати у неповному складі. Більшість гравців роз'їхалися по національних збірних. Ба більше, підготовка до каталонського дербі (20 листопада) ускладнюється кадровою катастрофою. Хаві не може розраховувати на 11 травмованих (Нето, Ерік, Піке, Дест, Ніко, Серхі Роберто, Педрі, Дембеле, Агуеро, Брейтвейт, Ансу,).

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду