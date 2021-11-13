Бразилець став найстаршим новачком в історії каталонського клубу, повідомляє Mundo Deportivo.

"Я знав, що цей день настане": Алвес "на колінах" дав амбітну обіцянку після повернення в Барселону

На момент підписання контракту Алвесу виповнилося 38 років, 6 місяців і 6 днів. Він побив рекорд Ліліана Тюрама. У 2006-му Ювентус продав Барселоні чемпіона світу та Європи, коли йому вже було за 34. Також бразильський ветеран "блаугранас" буде 5-м у списку найстарших гравців поточного розіграшу Прімери.

Нагадаємо, Алвес підписав контракт до кінця сезону, але зіграти у офіційному матчі зможе лише з 1 січня.

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