Подписание 38-летнего Дани Алвеса, который будет выступать за Барсу, по меньшей мере, до конца текущего сезона, возможно, не единственный трансфер Хави с каталонским прошлым. Новый наставник "блаугранас" собирается вернуть еще и Тьяго Алькантару, пишет AS со ссылкой на Sky Sports. Эту же информацию уже подтвердили в профильном Liverpool Echo.

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Хави хотел бы качественную альтернативу Бускетсу, имеющему проблемы в матчах с высоко прессингующими командами. Кроме этого, каталонцам нужен еще один опытный игрок из ДНК Барсы, который бы подходил под позиционный футбол и был хорошим примером для молодых – Гави, Нико или Педри. Отмечается, что Хави всегда отмечал профессионализм старшего сына Мазинью.

Однако, несмотря на слабые позиции Тьяго в Ливерпуле, мерсисайдский клуб так просто не отпустит своего хавбека. На Энфилде обещают сложные переговоры, а аренда почти исключена. Учитывая деликатное финансовое положение Барсы, зимний трансфер Алькантары кажется миссией невозможной. Хотя сам футболист, конечно, рвется домой.

Напомним, что Тьяго ушел из Барсы в 2013-м, проведя более 70 матчей за первую команду. Тогда он не смог закрепиться на Камп Ноу, проиграв конкуренцию Сеску, Хави и Иньести.

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