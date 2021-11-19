"Еспаньйол – це дуже хороша команда, яка може тиснути, а може відійти назад. У них є швидкість, сильна атака… У суперника є чималий кадровий потенціал. Вони мали час підготуватися до цієї гри і вигадати нам труднощі.

Я думаю, у нас все вийде. Я зроблю все, щоби це сталося. Я віддам своє життя заради цієї роботи. Ми маємо викластися на всі 100%. Ми зобов'язані багатьом людям і ми не можемо зазнати невдачі. Особливо це стосується клубних цінностей. Люди мають пишатися командою, навіть коли ми не виграємо.

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Трансфери? Поки що жодних змін, тільки підписання Алвеса, який є дуже важливим підсиленням. Давайте подивимося, що відбуватиметься. Вирішимо через півтора місяці.

Зараз усі гравці будуть важливими. Ми високо цінуємо тренування та психологію. Їхнє емоційне та тактичне значення. Люк де Йонг також має бути дуже важливим. Те саме стосується Коутінью. Він є гравцем, який може діяти на різних позиціях. Він має повернути собі впевненість. Це гравець, який може бути дуже важливим для команди, для клубу. Це футболіст, який мені подобається. Якщо все піде добре, у нього будуть хвилини

Подивимося, хто гратиме завтра. Ми почали займатися дещо пізніше. Я ще не визначився з основою, але я дуже ціную тренування. Я добре ставлюся до молоді. Зараз у нас немає ні Фаті, ні Дембеле, ні Брейтвейта, ні Агуеро. Нам доведеться довіряти молоді, але вони готові. Можуть бути деякі сюрпризи. Я вирішу, коли побачу заняття сьогодні ввечері.

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Наша мета – перемагати, хоча ми не в найкращому становищі. Ми можемо навіть вилетіти з Ліги чемпіонів, але це точно не наша мета. Барса повинна боротися за титули. Подивимося, як далеко ми просунемося.

Я дуже спокійний щодо дебюту. Позитивний. Щасливий і трохи схвильований. Я дуже радий опинитися у тому місці, яке вважаю своїм домом. Менше нервую, ніж коли був футболістом. Найскладніше у цій справі – бути футболістом і робити щось на полі", – наводить слова Хаві Marca.

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