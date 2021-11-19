Зупинка в Лестері для лондонського Челсі, Саррі проти Ювентуса в Римі, битва Ліверпуля і лондонського Арсенала, візит Мілана до Флоренції, дебют Хаві в Барселоні та дуель чемпіона та лідера в Серії А в анонсі головних матчів, які ви повинні переглянути на вихідних.

Лестер – Челсі

20 листопада, 14:30. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Англійська Прем'єр-Ліга повертається з міжнародної паузи гучною вивіскою. На Кінг Пауер зустрінуться претенденти на топ-4 чемпіонату. Звісно, Лестер загальмував і в останніх п'яти турах переміг лише двічі. Негативний фон для "лисиць" посилюють і чутки навколо Брендана Роджерса, якого сватають у керманичі то Манчестер Сіті, то Манчестер Юнайтед.

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Та колись Лестер повинен віднайти переможний шлях. Зустріч із лідером першості – найкраща нагода. Челсі теж стишив хід через кадрові проблеми. Після семи голів безпорадному Норвічу "сині" здолали Ньюкасл (3:0), ледве дотиснули Мальме в Лізі чемпіонів (1:0) і нарешті спіткнулися на Бернлі. Нічия з "кларетовими" оголила слабкість атакувальної лінії без травмованого Лукаку, та посеред тижня він вже тренувався. Тож буде бій.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Лаціо – Ювентус

20 листопада, 19:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мауріціо Саррі не надали змоги реалізувати свою філософію гри в Турині, тож він після річної творчої перерви опинився в Римі. Боси "Старої синьйори" після прострації часів Пірло вирішили не винаходити велосипед, а просто повернули Массіміліано Аллегрі. Та новий союз алленаторе з Ювентусом поки має гіркуватий присмак. На порозі другої третини чемпіонату туринці лише восьмі та, хоч і відстають від зони ЛЧ всього на 4 очки, але на Скудетто навряд претендують. Лаціо неподалік (5-те місце, 21 бал), з тим же браком стабільності результатів. Між яскравими перемогами над Ромою в дербі та чинним чемпіоном Інтером закрався розгром від Болоньї (0:3), а потім було і фіаско з Вероною (1:4). Поразка когось із суперників в очному протистоянні поставить остаточний хрест на амбіціях, вищих за третє місце.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Ліверпуль – Арсенал

20 листопада, 19:30. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Безумовно центральний матч туру в Англії прийме Енфілд. На міжнародну паузу Ліверпуль і Арсенал несподівано пішли сусідами по турнірній таблиці. "Каноніри" не програють з кінця серпня і тишком-нишком підібралися до свого "законного" 4-го місця. Підйом лондонців зумовила низка факторів. Однак, головний із них – форма Арона Ремсдейла. Вихованець Шеффілд Юнайтед зайняв місце у воротах після погрому від Ман Сіті (0:5) та поки не дав Лєно жодного шансу на повернення. У нього навіть оверперфоманс – Ремсдейл пропустив менше, ніж передбачала просунута статистика. Можна кивати на фарт, але це той випадок, коли "воротар – півкоманди". Ліверпуль рівно йшов за дистанцією, але втрачена перемога над Брайтоном і поразка від Вест Хема створили додатковий тиск на підопічних Клоппа. Легкої дороги до реабілітації не буде.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Фіорентина – Мілан

20 листопада, 21:45. Флоренція, Артеміо Франкі

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Безкомпромісні "фіалки" спробують зупинити чемпіонську ходу свого екс-алленаторе Стефано Піолі. Флорентійці в нинішньому сезоні жодного разу не зіграли внічию, Мілан – жодного разу не програв. Фіорентина під орудою Вінченцо Італьяно перетворилася, заграла в цікавий футбол і може нарікати на фортуну, яка відібрала мінімум очок шість. Можна лишень уявити, де були б "фіалки", якби в сезон тосканців повели Гаттузо чи Фонсека. Натомість Серія А отримала поповнення в когорті четвертої-п'ятої сил. "Россонері" знову багато беруть восени, але цілком можуть "здутися" взимку та навесні. Натяки на проблеми з'явилися вже в жовтні. Мілан натужно перемагає (4 з п'яти останніх перемог у чемпіонаті з перевагою в один м'яч) і двічі втратив очки. Здається, у Флоренції міланцям світять проблеми.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Барселона – Еспаньйол

20 листопада, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Навряд найвідвертіші каталонські песимісти чи навіть шанувальники мадридського Реала могли припустити, що після першої третини чемпіонату Барселона йтиме в середині таблиці Ла Ліги та матиме рівну кількість очок із Еспаньйолом (по 17). Але смутні часи на Камп Ноу близькі до завершення.

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Принаймні в це хочуть вірити "кулес", які впевнені в щасливих змінах після призначення ентренадором Хаві Ернандеса. Для них він – перший "свій" із часів Луїса Енріке. Позитивне "накачування" роздягальні зараз неймовірне – нова ера, повернення живої легенди, камбек із ним і ветерана Дані Алвеса, дебют нового тренера у принциповому матчі. Саме емоції і роблять Барсу фаворитом дербі, а ось далі вже буде важче.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Інтер – Наполі

21 листопада, 19:00. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Головну страву 13-го туру Серії А подадуть у Мілані. До чинного чемпіона Італії завітає лідер чемпіонату з екс-тренером "нерадзуррі" на чолі. Лучано Спаллетті після відставки з Інтера відновив сили в своїй тосканській садибі з виноградними й оливковими гаями та повів до нової мети Наполі. "Партенопейці" ще не програвали в чемпіонаті та виглядають реальним претендентом на Скудетто. Команда вперше за тривалий час нагадує злагоджений механізм, де кожен гвинтик справно виконує покладені на нього функції. А ось чемпіонський Інтер цю властивість розгубив. "Нерадзуррі" в двох дербі не змогли дотиснути Ювентус і Мілан та не впоралися з Лаціо (1:3). Дефіцит очок до лідера вже складає 7 очок, тож поразка від Наполі неабияк похитне шанси команди Сімоне Індзагі на збереження титулу.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Дженоа – Рома

21 листопада, 21:45. Генуя, Луїджі Ферраріс

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Андрій Шевченко проведе дебютний поєдинок у Серії А в статусі тренера. Старт українця – з категорії гірше не придумаєш. "Грифони" мають в активі лише одну перемогу та переповнений лазарет, а підступний календар підготував пекельний графік до кінця 2021-го. Першим суперником Дженоа з новим алленаторе на чолі стане роздратована серією невдач столична Рома. У Шевченка старі рахунки з Жозе Моурінью. Вони не спрацювалися в Челсі середини 00-х, хоч на публіці завжди поводяться з взаємною повагою. Ця обставина додає перцю протистоянню в Генуї, але навряд матиме вирішальний вплив. Інша справа – кадри. Втрати Дженоа значно переважають проблеми "вовків". Рома, попри періодичні ігрові збої, зобов'язана брати 3 очки.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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