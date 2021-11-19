"По правді, я бачу у Хаві щось від Гвардіоли та Луїса Енріке. Є дуже схожі аспекти, Хаві намагається втілити це у життя. Його схожість із цими тренерами у тому, як він намагається передати своє бачення футболу.

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Очевидно, що зараз він підходить для Барселони. Він легенда клубу, чудово його знає. Хаві дуже допоможе нам, він багато через що пройшов, він дуже хороший тренер", – цитує Гарсію Sport.es.

Нагадаємо, Хаві замінив на тренерському містку Барси Рональда Кумана, якого звільнили через провальні результати каталонців на старті сезону.

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