"Для мене велика честь та задоволення носити футболку Барси. Ми більше, ніж клуб. Я не підведу, я це гарантую. "Блаугранас" змусили мене відчути себе одним із них, і саме тому я тут, все, що я роблю, приносить їм задоволення.

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У мене є одна річ, яка не змінюється, а саме – бажання. Волосся у мене поменшало, але бажання залишилося на тому ж рівні. Я знаю, що таке цей клуб, я знаю, що можу йому дати: характер, бойовий дух і харизму. Вік – це лише число. Є багато чудових гравців, які демонструють високий рівень у цьому віці. Це моя мета, я щойно продемонстрував це на Олімпійських іграх. Люди чекатимуть від мене найкращого, і я їм відповім.

Повернення Мессі? Дайте мені кілька годин... Жартую. Мессі – найкращий партнер, якого я коли-небудь мав. Це було неймовірно. Якби ж він був тут... Я закликаю всіх повернутись у Барселону, це найкраще місце. Гарантую, що такого більше ніде немає.

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Ми розмовляли з Хаві, я буду вінгером, але я не обмежую себе. Зараз я тренуюсь як нападник і борюся за місце у складі. Я гратиму не через те, що досягнув у минулому, а через бажання. Я збираюся заробити право знову одягати цю футболку", – цитує Алвеса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, "блаугранас" оголосили про повернення Дані 12 листопада. 38-річний бразилець вже почав тренуватися з командою, але зможе зіграти за каталонців лише в січні.

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