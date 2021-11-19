"Эспаньол – это очень хорошая команда, которая может давить, а может отойти назад. У них есть скорость, сильная атака... У соперника есть немалый кадровый потенциал. У них было время подготовиться к этой игре и придумать нам трудности.

Я думаю, у нас все получится. Я сделаю все, чтобы это произошло. Я отдам свою жизнь ради этой работы. Мы должны выложиться на все 100%. Мы обязаны многим людям и мы не можем потерпеть неудачу. Особенно это касается клубных ценностей. Люди должны гордиться командой, даже если мы не выиграем.

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Трансферы? Пока никаких изменений, только подписание Алвеса, который является очень важным усилением. Давайте посмотрим, что будет происходить. Решим через полтора месяца.

Сейчас все игроки будут важны. Мы высоко ценим тренировки и психологию. Их эмоциональное и тактическое значение. Люк де Йонг также должен быть очень важным. То же касается Коутинью. Он является игроком, который может действовать на разных позициях. Он должен вернуть себе уверенность. Это игрок, который может быть очень важен для команды, для клуба. Это футболист, который мне нравится. Если все пойдет хорошо, у него будут минуты

Посмотрим, кто будет играть завтра. Мы начали заниматься несколько позже. Я еще не определился с основой, но очень ценю тренировки. Я хорошо отношусь к молодежи. Сейчас у нас нет ни Фати, ни Дембеле, ни Брейтуэйта, ни Агуэро. Нам придется доверять молодым, но они готовы. Возможны некоторые сюрпризы. Я решу, когда увижу занятия сегодня вечером.

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Наша цель – побеждать, хотя мы не в самом лучшем положении. Мы можем даже вылететь из Лиги чемпионов, но это не наша цель. Барса должна сражаться за титулы. Посмотрим, как далеко мы продвинемся.

Я очень спокоен по поводу дебюта. Настроен положительно. Счастлив и немного взволнован. Я очень рад оказаться в том месте, которое я считаю своим домом. Меньше нервничаю, чем когда был футболистом. Самое сложное в этом деле – быть футболистом и делать что-то на поле", – приводит слова Хави Marca.

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