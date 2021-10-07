У списку 60-ти найталановитіших гравців опинився новачок Шахтаря Вінісіус Тобіас. "Гірники" влітку оголосили про його трансфер, але до команди він приєднається лише в лютому 2022-го. До цього талант виступатиме за Інтернасьйонал.

CIES опублікував топ-10 найдорожчих складів: домінація АПЛ, несподіваний провал Мессі та Ко

Також у рейтингу знайшлось місце українцю Єгору Ярмолюку. Півзахисника СК Дніпро-1 The Guardian навіть порівняв із Ярмоленком: "Він такий же сильний із м'ячем, як Андрій, може зіграти на фланзі. Ярмолюк працьовитий, невтомний хавбек, якому можна довірити м'яч, тому що він чудово бачить поле, має видатний футбольний інтелект і контроль м'яча".

До слова, у поточному сезоні 17-річний Єгор провів 5 неповних матчів за дніпрян у всіх турнірах та навіть встиг відзначитись голом у Кубку України.

"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові