В списке 60-ти самых талантливых игроков оказался новичок Шахтера Винисиус Тобиас. "Горняки" летом объявили о его трансфере, но в команду он присоединится только в феврале 2022-го. До этого талант будет выступать за Интернасьонал.

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Также в рейтинге нашлось место украинцу Егору Ярмолюку. Полузащитника СК Днепр-1 The Guardian даже сравнил с Ярмоленко: "Он такой же сильный с мячом, как Андрей, может сыграть на фланге. Ярмолюк трудолюбивый, неутомимый хавбек, которому можно доверить мяч, потому что он прекрасно видит поле, имеет выдающийся футбольный интеллект и контроль мяча".

К слову, в текущем сезоне 17-летний Егор провел 5 неполных матчей за днепрян во всех турнирах и даже успел отметиться голом в Кубке Украины.

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