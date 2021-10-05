До трійки найкращих увійшли лише представники АПЛ. Лідирує Манчестер Сіті – вартість складу становить 1,280 млрд євро. За ним розташувався Манчестер Юнайтед (1,214 млрд), а на третьому місці Челсі – 946 млн євро.

Фоден став найдорожчим гравцем планети, Мбаппе випав з першої десятки рейтингу CIES

У п'ятірку також заскочили Барселона (896 млн) та Баварія (890 млн). Цікаво, що суперзірковий ПСЖ оцінили лише у 808 млн євро – 8 місце у рейтингу. Також до списку потрапили Ліверпуль, Реал, Борусія Дортмунд та Атлетіко.

До слова, показники актуальні станом на 1 жовтня, а гравці, які виступають на правах оренди, не враховувались.

Синхронні провали грандів, помста Суареса Куману і Барселоні, Мілан повторює успіх славетних часів Шеви – огляд вікенду