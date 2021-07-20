"Гірники" на своєму офіційному сайті підтвердили трансфер юного оборонця. Щоправда, він приєднається до нової команди лише в лютому 2022-го, коли досягне повноліття.

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Шахтар не уточнює жодних подробиць щодо угод з Інтернасьйоналем чи гравцем. За неофіційними даними, донеччани віддадуть за Вінісіуса Тобіаса 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн у лютому 2022 року. Також будуть передбачені додаткові бонуси.

Додамо, що майбутній новачок "гірників" виступав виключно за юнацькі та молодіжну команди Інтернасьйонала. В 2021 році провів 10 матчів за U20.

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