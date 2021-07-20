Шахтар офіційно підтвердив трансфер перлини Інтернасьйонала
Юний захисник Інтернасьйонала Вінісіус Тобіас поповнить бразильський десант Шахтаря.
"Гірники" на своєму офіційному сайті підтвердили трансфер юного оборонця. Щоправда, він приєднається до нової команди лише в лютому 2022-го, коли досягне повноліття.
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Шахтар не уточнює жодних подробиць щодо угод з Інтернасьйоналем чи гравцем. За неофіційними даними, донеччани віддадуть за Вінісіуса Тобіаса 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн у лютому 2022 року. Також будуть передбачені додаткові бонуси.
Додамо, що майбутній новачок "гірників" виступав виключно за юнацькі та молодіжну команди Інтернасьйонала. В 2021 році провів 10 матчів за U20.
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