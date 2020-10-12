Центрхав здав позитивний тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію. Про це сам гвінеєць написав у персональному Instagram.

Тотті втратив батька через коронавірус

Діавара інфікувався у таборі національної команди. Серйозних проблем зі здоров'ям в африканця немає, проте він змушений сісти на карантин. У збірній Гвінеї справжня епідемія COVID-19 – напередодні хворобу виявили в Ібраїми Коне, Ібраїми Камара, Флорентена Погба, Франсуа Камано, а також у зіркового хавбека Ліверпуля Набі Кейта.

До слова, це нещастя не є першим для Амаду Діавара в нинішньому сезоні. Раніше Рома офіційно отримала технічну поразку за мотивами матчу з Вероною. Як виявилося, хавбек був внесений до заявки за списком U-22, хоча влітку йому вже виповнилося 23.

Літаки, автомобілі та зйомки в кіно: новий власник Роми – нетиповий мільярдер, який спробує розбудити "сплячого велетня"