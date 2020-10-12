Центрхав сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Об этом сам гвинеец написал в персональном Instagram.

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Диавара заразился в лагере национальной команды. Серьезных проблем со здоровьем у африканца нет, однако он вынужден сесть на карантин. В сборной Гвинеи настоящая эпидемия COVID-19 – накануне болезнь обнаружили у Ибраимы Коне, Ибраимы Камара, Флорентена Погба, Франсуа Камано, а также у звездного хавбека Ливерпуля Наби Кейта.

К слову, это несчастье не является первым для Амаду Диавара в нынешнем сезоне. Ранее Рома официально получила техническое поражение по мотивам матча с Вероной. Как оказалось, хавбек был внесен в заявку по списку U-22, хотя летом ему уже исполнилось 23.

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