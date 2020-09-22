Фейл тренерського штабу Паулу Фонсеки не залишився без реакції.

Серія А присудила Ромі технічну поразку (0:3) за некорректно заповнену заявку на матч першого туру проти Верони, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Римляни включили свого хавбека Амаду Діавара у заявку на поєдинок як гравця у віці до 22-х років, хоча гвінейцю вже виповнилось 23. Керівництво "вовків" одразу подало апеляцію щодо такого рішення, але її також було відхилено.

Варто відзначити, що поєдинок між Вероною та Ромою завершився унічию – 0:0.

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