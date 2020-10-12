Трагічна звістка надійшла з Апеннін. Після інфікування сумнозвісним COVID-19 пішов із життя батько легенди Роми та збірної Італії Франческо Тотті.

Енцо Тотті помер на 77-му році життя, повідомляє Corriere dello Sport.

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Батько легендарної "десятки" мав цілий букет хвороб (зокрема, пережив серцевий напад кілька років тому), а нещодавно ще й підхопив коронавірус. Кілька днів тому Тотті-старший потрапив до лікарні. Медики, проте, не зуміли врятувати життя Енцо Тотті.

Нагадаємо, що Франческо Тотті провів усю ігрову кар'єру в складі Роми. У його активі Скудетто сезону 2000/01 та титул чемпіона світу-2006.

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