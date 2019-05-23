Хацкевич увійде в історію, Циганков має піти цього літа, Де Пена як Мілевський: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо

Останнє Класичне сезону 2018/19 відбулось у Харкові. Динамо знову перевершило Шахтар за особистими матчами, але програло боротьбу за всі титули.

Шахтар і Динамо видали на прощання гостросюжетну кінцівку, в якій створили по 2 гольові моменти. Це був, мабуть, найяскравіший період українського сезону. У такі рідкісні хвилини хочеться озброїтись рожевими окулярами і помріяти, що не все ще в рідній УПЛ втрачено – можуть же, якщо захочуть! Тут тобі і швидкості, і геніальні паси, і відкрита гра. Шкода буде, якщо це все тільки жорстока ілюзія покращення, а незабаром тренери знову заженуть команди у занудні рамки "ідеального" футболу а-ля останній матч Львів – Зоря.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Артур Валерко відзначає, як "більше ніж матч" став "менше ніж грою". Реально вже можна заряджати пів хати ледь не на кожне Класичне, що буде вилучення і місиво. А ось з голами все не так феєрично.

Але й не помітили, як "більше ніж матч" став "менше ніж грою" – і побачити розсип карток та штовханину в ньому більш реалістично, аніж голи.



Після матчу без ударів у площину воріт із гри важко відчепитися від такого от враження. — Artur Valerko (@ArchieValerko) 22 травня 2019 р.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков запустив дискусію питанням, хто винен у пропущеному Динамо голі, коли Кендзьора не дуже зручно віддав на Андрієвського, якого обікрали "гірники". Якщо не брати до уваги іронічний варіант "Зеленський і Портнов", найбільше лайків набрав варіант Сидорчука, а найчастіше згадували головного тренера Хацкевича і польського захисника.

Сидорчук — Maxx (@maxxtonetto) 22 травня 2019 р.

Продинамівський журналіст Андрій Шахов вважає, що гра вдалась. Не в останню чергу завдяки тому, що не було лідерів і турнірної інтриги. І дуже шкодує, що навіть після вилучення Шабанова Хацкевич не випустив Алібекова, а просто перевів Сидорчука глибше – білоруський тренер все ще не довіряє талановитому, на думку Шахова, гравцю.

Блогер Кирило Крижановський, який також топить за Динамо, сподівається на прощальний матч Артема Шабанова, який заробив вилучення за дві жовті ще в першому таймі.

Надеюсь, что это последний матч Шабанова за Динамо... — Kirill (@Kirill79) 22 травня 2019 р.

Уболівальники вважають, що Хацкевич увійде в історію хоча б тим, що переграв Фонсеку за особистими матчами у своїх обох сезонах в УПЛ. Динамо обмінялось з Шахтарем нічиїми і домашніми перемогами (1:0 і 2:1), але вдома не пропустило.

Шахтар?-Динамо 1:1



Хацкевич знову виграв по очним матчам у ШД в чемпіонаті. 2/2 сезонів. Цим і увійде в історію. Щасливо — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 22 травня 2019 р.

Іноземні спостерігачі також стежать за УПЛ. "Віктор Циганков – просто неймовірний. Він повинен піти вже цього літа. Він самотужки оживляє атаки Динамо. Його технічні навчики і читання гри дают змогу приймати правильні рішення. Постійна небезпека на 30 метрах від штрафного суперника". Інший вболівальник вважає, що Віктор коштує цілих 30 мільйонів євро.

Динамо відмовило Наполі у продажі Циганкова, – ЗМІ

Il y a déjà des rumeurs sur lui? Il faut payer dans les 30 M€ a mon avis, — Noël RABESON (@noel_rabeson) 22 травня 2019 р.

Блогер Михайло Смоловой у своєму яскравому стилі пояснює, чому Де Пена – це не те, а Хацкевич знову розчарував: "Тенденція продовжилася: високий блок з підбираннями і відборами. Це працювало. Але після вилучення Шабанова Хацкевич відреагував "ніяк"... У нас виникла проблема відійти від своїх воріт: Сидорчук зараз "покращав" при грі в "простий" пас. Однак при грі 10 на 11 – цього мало, мало просто грати на ближнього...

Тренер побоявся ставити Алибекова, який більш обдарований мізками і знаннями геометрії. Я чекав до останнього Дуелунда замість Де Пени. Уругваєць мені нагадує Мілевського, що тра**є все без розбору. Багато силоньок витрачає, але не ефективно.

Де Пена тужився і тужився, але у нього очевидний запор... насамперед у мисленні. У 28 років приймати такі "криві" рішення – неприпустимо... Вітя тужився менше, але заробив пенальті, забив і прибрав з поля Хочалаву. Хацкевич вирішив залишити все, як є, в найкритичніший момент – тому їхати б йому... ну, ви зрозуміли".

І трохи Брутального.

Чемпіон АПЛ-2019 засвітився у Харкові.

Бойко проти Тете в кінці матчу – сексуальний футбол по-українськи.

Коментатор каналу "Футбол 1" трішки перебільшив і сплутав канали.

Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ