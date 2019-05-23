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Динамо відмовило Наполі у продажі Циганкова, – ЗМІ

12:17 2940 Читать на русском
Динамо відмовило Наполі у продажі Циганкова, – ЗМІ
Віктор Циганков / Футбол 24

Президент Динамо Ігор Суркіс без роздумів відхилив пропозицію Наполі щодо Віктора Циганкова.

Наполі прагнув підписати вінгера київського Динамо Віктора Циганкова. За інформацією Football.ua, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс відхилив пропозицію "партенопейців" у 18 млн євро.

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Чинний контракт лідера Динамо діє до 2023 року. У сезоні 2018/19 він провів 45 матчів, забив 18 голів та віддав 16 асистів.

Неаполітанський клуб активно веде переговори з бельгійським Генком щодо іншого футболіста збірної України – Руслана Маліновського.

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