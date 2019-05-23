Хацкевич войдет в историю, Цыганков должен уйти этим летом, Де Пена как Милевский: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо

Последнее Классическое сезона 2018/19 состоялось в Харькове. Динамо снова лучше Шахтера по личным матчам, но проиграло борьбу за все титулы.

Шахтер и Динамо выдали на прощание остросюжетную конечность, в которой создали по 2 голевых момента. Это был, пожалуй, самый яркий период украинского сезона. В такие редкие минуты хочется вооружиться розовыми очками и помечтать, что не все еще в родной УПЛ потеряно – могут же, если захотят! Тут тебе и скорости, и гениальные пасы, и открытая игра. Жаль будет, если это все только жестокая иллюзия улучшения, а вскоре тренеры снова загонят команды в занудные рамки "идеального" футбола а-ля последний матч Львов – Заря.

Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Артур Валерко отмечает, как "больше чем матч" стал "меньше чем игрой". Реально уже можно заряжать пол дома чуть ли не на каждое Классическое, что будет удаление и месиво. А вот с голами все не так феерично.

Але й не помітили, як "більше ніж матч" став "менше ніж грою" – і побачити розсип карток та штовханину в ньому більш реалістично, аніж голи.



Після матчу без ударів у площину воріт із гри важко відчепитися від такого от враження. — Artur Valerko (@ArchieValerko) 22 травня 2019 р.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков запустил дискуссию вопросом, кто виноват в пропущенном Динамо голе, когда Кендзера не очень удобно отдал на Андриевского, которого обокрали "горняки". Если не принимать во внимание ироничный вариант "Зеленский и Портнов", больше всего лайков набрал вариант Сидорчука, а чаще всего упоминали главного тренера Хацкевича и польского защитника.

Сидорчук — Maxx (@maxxtonetto) 22 травня 2019 р.

Продинамовский журналист Андрей Шахов считает, что игра удалась. Не в последнюю очередь благодаря тому, что не было лидеров и турнирной интриги. И очень жалеет, что даже после удаления Шабанова Хацкевич не выпустил Алибекова, а просто перевел Сидорчука глубже – белорусский тренер все еще не доверяет талантливому, по мнению Шахова, игроку.

Блогер Кирилл Крыжановский, который также топит за Динамо, надеется на прощальный матч Артема Шабанова, заработавшего удаление за две желтые еще в первом тайме.

Надеюсь, что это последний матч Шабанова за Динамо... — Kirill (@Kirill79) 22 травня 2019 р.

Болельщики считают, что Хацкевич войдет в историю хотя бы тем, что переиграл Фонсеку по личным матчами в своих обоих сезонах в УПЛ. Динамо обменялись с Шахтером ничьими и домашними победами (1:0 и 2:1), но дома не пропустило.

Шахтар?-Динамо 1:1



Хацкевич знову виграв по очним матчам у ШД в чемпіонаті. 2/2 сезонів. Цим і увійде в історію. Щасливо — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 22 травня 2019 р.

Иностранные наблюдатели также следят за УПЛ. "Виктор Цыганков – просто невероятен. Он должен уйти уже этим летом. Игрок в одиночку оживляет атаки Динамо. Его технические навыки и чтение игры дают возможность принимать правильные решения. Постоянная опасность в 30 метрах от штрафной соперника". Другой болельщик считает, что Виктор стоит целых 30 миллионов евро.

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Il y a déjà des rumeurs sur lui? Il faut payer dans les 30 M€ a mon avis, — Noël RABESON (@noel_rabeson) 22 травня 2019 р.

Блогер Михаил Смоловой в своем ярком стиле объясняет, почему Де Пена – это не то, а Хацкевич снова разочаровал: "Тенденция продолжилась: высокий блок с подборами и отборами. Это работало. Но после удаления Шабанова Хацкевич отреагировал "никак"... У нас возникла проблема отойти от своих ворот: Сидорчук сейчас "похорошел" при игре в "простой" пас. Однако при игре 10 на 11 – этого мало, мало просто играть на ближнего...

Тренер побоялся ставить Алибекова, который более одаренн мозгами и знаниями геометрии. Я ждал до последнего Дуэлунна вместо Де Пены. Уругваец мне напоминает Милевского, что тр**ет все без разбора. Много силенок тратит, но не эффективно.

Де Пена тужился и тужился, но у него явный запор... прежде всего в мышлении. В 28 лет принимать такие "кривые" решение – не позволительно... Витя тужился меньше, но заработал пенальти, забил и убрал с поля Хочалаву. Хацкевич решил оставить все, как есть, в самый критический момент – поэтому ехать бы ему... ну, вы поняли".

И немного Брутального.

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